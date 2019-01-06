الإطاحة بمطلق النار من سلاح رشاش برفحاء

المواطن - الشمالية

أطاحت شرطة منطقة الحدود الشمالية بأحد الأشخاص ظهر في مقطع فيديو متداول أثناء قيامه بإطلاق النار من سلاح رشاش أثناء قيادته مركبة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية أنه وبالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخص وهو يقوم بإطلاق نار من سلاح رشاش ” كلاشنكوف ” أثناء قيادته مركبة بشارع سمو الأمير عبدالعزيز بن مساعد (رحمه الله) في محافظة رفحاء، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال – بتوفيق الله – عن تحديد هوية المتورط في ذلك والقبض عليه، وضبط المركبة المستخدمة بحوزته، حيث جرى إيقافه وإحالة القضية للنيابة العامة.

وشرطة منطقة الحدود الشمالية إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لتنفيذ الأنظمة والتعليمات، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.