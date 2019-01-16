الإطاحة بوافد استولى على 14 مليون ريال بحجة مضاعفة الأموال بالسحر

المواطن - الرياض

أطاحت الجهات الأمنية بوافد امتهن النصب والاحتيال حيث حصل على 14 مليون ريال بحجة مضاعفة الأموال بالسحر.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس السبيعي أن اللجنة المركزية الميدانية المعنية بمتابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي ومفسري الرؤى، وبناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، قد رصدت قيام أحد الوافدين من الجنسيات العربية بالإستيلاء على مبلغ (14) مليون ريال بحجة مضاعفة الأموال بأعمال السحر .

وأكد السبيعي في بيانٍ صدر اليوم عن إمارة منطقة الرياض أنه وبفضل من الله عز وجل ثم متابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه فقد تمكنت اللجنة من القبض على الوافد المذكور، بدعم ومساندة من الجهات الأمنية، وتمت إحالته للجهات المعنية وفق النظام.

ولفت المتحدث الرسمي لإمارة الرياض الانتباه إلى أن هذا الإجراء جاء في إطار عمل اللجنة، من خلال متابعة مايردها من بلاغات تتعلق بمدعين الرقية وأعمال السحر ومضاعفة الأموال والدجل على بعض المتعاملين معهم، مشدداً على أن إمارة المنطقة إذ تعلن ذلك لتحذر كل من تسول له نفسه للقيام بمثل هذه الممارسات المخالفة بأنه سيتم التعامل معه بكل حزم وفي الوقت نفسه تحذر من الإنخداع بهؤلاء أو تصديقهم أو التعامل معهم ، وفي الوقت نفسه تبين أن التوجيهات الصادرة من ولاة الأمر – رعاهم الله – تقضي بالحزم مع مثل هؤلاء .