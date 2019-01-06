الإلكترونيات المتقدمة تقدم الهدايا لجناح التدريب التقني في الجنادرية

المواطن - الرياض

عبر إبراهيم بن صالح الغفيلي، مدير عام المراسم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن عظيم شكره وتقديره إلى عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج الرئيس التنفيذي لشركة الالكترونيات المتقدمة على دعم الشركة لمشاركة المؤسسة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33″، وذلك من خلال تقديم الهدايا القيمة لزوار جناح المؤسسة بالجنادرية.

يذكر أن المؤسسة والشركة وقعت مؤخرًا مذكرة تعاون لتوفير فرص توظيف وتدريب، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين ووضع إطار عمل للتعاون بينهما لتعزيز الفرص الوظيفية والتدريبية لطالبي العمل من خريجي المؤسسة لدى شركة الإلكترونيات المتقدمة، والتدريب للكادر التقني لمنسوبي الشركة في شتى المجالات التقنية والمهنية.

وستتضمن مجالات التعاون بين الطرفين، البرامج التدريبية والأنشطة المشتركة، إضافة إلى مشاركة الشركة في يوم المهنة الذي تنظمه المؤسسة، ودعمها لمشاريع التخرج والتميز الخاصة بوحدات المؤسسة، كما تقوم المؤسسة بتدريب موظفي الشركة من قبل أعضاء هيئة التدريب بوحدات المؤسسة في شتى المجالات التقنية والمهنية، ودعم برامج التدريب المنتهي بالتوظيف.