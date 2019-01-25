الإمارات تبحث عن الفوز الأول ضد #أستراليا

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد هزاع بن زايد، مساء اليوم الجمعة، مباراة الإمارات ضد أستراليا ضمن منافسات ثمن نهائي كأس آسيا 2019، ويطمح الأبيض لانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

ويسعى لاعبو الأبيض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الإمارات ضد أستراليا اليوم، وتحقيق الفوز الأول في تاريخ مواجهات المنتخبين، والمنافسة على لقب كأس آسيا 2019.

ولعبت الإمارات ضد أستراليا 5 مرات من قبل، ونجح الكانجرو الأسترالي في تحقيق الفوز في 3 مواجهات، وكانت جميعها رسمية، فيما انتهت مباراتان بالتعادل بين المنتخبين، وكانتا وديتين.

وانتهت مباراتا الإمارات ضد أستراليا بالتعادل السلبي في عامي 2011 و2014، وكانت المواجهة الرسمية الأولى بين المنتخبين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2015، وفاز الكانجرو الأسترالي بهدفين نظيفين.

وفاز الكانجرو الأسترالي بهدف دون رد في مباراة ذهاب الإمارات ضد أستراليا ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2018، قبل أن يتغلب على الأبيض في لقاء الإياب بنتيجة 2/1.