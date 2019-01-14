الإمارات ضد تايلاند .. الأبيض يتعادل ويتأهل لثمن النهائي متصدرًا

المواطن - محمد سمعه

تعادل المنتخب الإماراتي، صاحب الأرض والضيافة، مع منتخب تايلاند بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

بدأ الشوط الأول من مباراة الإمارات وتايلاند بضغط هجومي كبير من قبل المنتخب الإماراتي، والذي نجح في إضافة الهدف الأول في المباراة عبر النجم علي مبخوت في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وحاول منتخب الإمارات بعد ذلك الضغط بقوة؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، ولكن دون جدوى في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

وقبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق تمكن منتخب تايلاند من تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب ثايتفان بوانغشان بالدقيقة الحادية والأربعين بطريقة جميلة.

وخلال الشوط الثاني واصل منتخب الإمارات سعيه لتسجيل الهدف الثاني ولكن دون فائدة.

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتأهل منتخب الإمارات إلى دور الـ16 وهو في المركز الأول بالمجموعة الأولى برصيد خمس نقاط، بينما تأهل منتخب تايلاند لدور ثمن النهائي محتلًّا المركز الثاني برصيد أربع نقاط.