الإمارات ضد قطر .. من يُحقق الفوز الثالث؟

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب محمد بن زايد، اليوم، مباراة الإمارات ضد قطر ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2019.

ويدخل اللاعبون مباراة الإمارات ضد قطر اليوم، بهدف تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس آسيا 2019، والمنافسة على اللقب القاري.

ولعبت الإمارات ضد قطر 4 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة كأس آسيا في دور المجموعات، وخسر الأبيض في أول مواجهتين، ثم فاز في آخر مباراتين، وكان آخرها في عام 2015، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

ويتسلح الأبيض بالجمهور في مباراة الإمارات ضد قطر اليوم، لانتزاع بطاقة التأهل إلى نهائي كأس آسيا 2019، فيما يأمل العنابي مواصلة التألق والتغلب على أصحاب الأرض، بحثًا عن التتويج باللقب.

وأشارت شبكة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إلى أن العنابي يملك رقمًا مميزًا قبل مباراة الإمارات ضد قطر اليوم، حيث تعرض إلى 7 تسديدات فقط على المرمى خلال الـ5 مواجهات السابقة في كأس آسيا 2019.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة، أنه لم يتعرض أي منتخب آخر في بطولة كأس آسيا 2019 إلى عدد تسديدات أقل من ذلك، لتصف العنابي قبل مباراة الإمارات ضد قطر اليوم بـ”المحصن”.