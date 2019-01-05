الإمارات والبحرين .. الأبيض الإماراتي ينجو بالتعادل بافتتاح كأس آسيا 2019

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الإمارات والبحرين- منذ قليل- بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لكل فريق، في افتتاح بطولة كأس أمم آسيا 2019، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.

بدأ الشوط الأول من مباراة الإمارات والبحرين بأداء هادئ من قبل المنتخبين مع وجود بعض الفرص الهجومية القليلة من قبل المنتخبين لتسجيل الهدف الأول.

وخلال دقائق الشوط الأول من مباراة الإمارات والبحرين لم يحدث أي تغيير في النتيجة، حيث انتهى النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني من مباراة الإمارات والبحرين، تطور الأداء الهجومي للفريقين مع وجود أفضلية قليلة للمنتخب البحريني والذي سعى لتسجيل الهدف الأول.

وشهدت الدقيقة الثامنة والسبعين من عمر مباراة الإمارات والبحرين تألق الأحمر البحريني والذي افتتح النتيجة عبر اللاعب محمد سعد بطريقة جميلة.

وقاتل المنتخب الإماراتي خلال مباراة الإمارات والبحرين، وذلك من أجل إنقاذ نفسه من الهزيمة الأولى له في البطولة بتسجيل هدف التعادل.

تمكن اللاعب أحمد خليل من تسجيل هدف التعادل للمنتخب الإماراتي في الدقيقة الثامنة والثمانين من عمر مباراة الإمارات والبحرين عبر ركلة جزاء احتسبها الحكم الأردني أدهم مخادمة.

وانتهت مباراة الإمارات والبحرين بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب مدينة زايد الرياضية.

وكان السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم حضر حفل افتتاح بطولة كأس أمم آسيا 2019 قبل انطلاق مباراة الإمارات والبحرين.