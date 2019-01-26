الإنذار المبكر: أمطار تبوك والجوف تتواصل حتى مساء الأحد

المواطن - تبوك

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر 4 تنبيهات من ظواهر جوية في 4 مناطق خلال الساعات المتبقية من اليوم السبت، تمتد حتى مساء الغد.

وتوقع الإنذار المبكر هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة تبوك، تشمل حقل، ضبا، البدع، الوجه، والأجزاء المجاورة لها حتى الساعة الثامنة من مساء الأحد.

وفي منطقة الجوف توقع الإنذار المبكر هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار حتى الثامنة من مساء الغد، تمتد على سكاكا، القريات، دومة الجندل، والأجزاء المجاورة لها.

وفي منطقتي الحدود الشمالية وحائل توقع الإنذار المبكر تكوُّن سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار حتى منتصف الليل.

ومن جهة أخرى توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تنشط الرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة وكذلك منطقتي الرياض والشرقية غدًا، في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقتي تبوك والجوف وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.