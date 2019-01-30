الإنذار المبكر: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الرياض والمدينة

المواطن - الرياض

توقع النظام الآلي للإنذار المبكر استمرار تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

وقال الإنذار المبكر في تنبيهين منفصلين إن هذه الحالة سوف تمتد حتى الثانية من صباح الغد وتشمل الرياض- الخرج – الأرطاوية – حوطة سدير -شقرا – جلاجل – رويغب – رماح – الدوادمي – عفيف – والأجزاء المجاورة في منطقة الرياض كما تشمل ينبع النخل – بدر – المسيجيد – الرايس – اليتمة – المدينة المنورة – الفقرة – الحناكية – والأجزاء المجاورة في منطقة المدينة المنورة.

وحول طقس الغد توقعت الأرصاد أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير والباحة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق حائل، القصيم والأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الغربية لمنطقة الرياض.