الإنذار المبكر يحذر أهالي نجران

المواطن - نجران

حذرت الأرصاد الجوية من استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وانعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران.

وقال الإنذار المبكر التابع للأرصاد في تحذير له إن هذه الحالة سوف تمتد حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم وتشمل شرورة ، نجران – حبونا – بدر الجنوب والأجزاء المجاورة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة على معظم مناطق المملكة حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي مع فرصة تكوّن الصقيع وذلك على شمال المملكة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وجنوب منطقة الرياض تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الشرقية لمناطق عسير والباحة ومكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي و الأوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.