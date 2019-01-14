الإنذار المبكر ينبه أهالى 5 مناطق وأمطار حفر الباطن مستمرة حتى الثلاثاء

المواطن - حفر الباطن

دخلت 5 مناطق على رادار الإنذار المبكر التابع للأرصاد حيث تشهد ظواهر جوية خلال الساعات القادمة استدعت التنبيه.

وتوقع الإنذار المبكر ​ استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في حائل حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

أما في حفر الباطن فنبه الإنذار المبكر من استمرار نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة حتى الواحدة من صباح الثلاثاء.

وفي المدنية المنورة توقع الإنذار المبكر هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية فيما توقع ​استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الجوف حتى الثامنة من مساء اليوم.

وفي منطقة الحدود الشمالية توقع الإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة على عرعر ورفحاء حتى الساعة الثامنة مساء.