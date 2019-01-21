الإيسيسكو : نهب الحوثيين لمحتويات مكتبة زبيد التاريخية جريمة بحق التراث الإنساني

المواطن - واس

دانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” قيام مليشيا الحوثيين الانقلابية، بسرقة مخطوطات وكتب تاريخية وعلمية ونفائس نادرة من مكتبة مدينة زبيد الواقعة في القلعة التاريخية بمحافظة الحديدة اليمنية.

وقال المدير العام للإيسيسكو الدكتور عبد العزيز التويجري “إن المخطوطات والكتب المنهوبة تمثل تراثاً نفيساً يوثق تاريخ مدينة زبيد التي كانت عاصمة اليمن من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر الميلادي”.

وأكد أن سرقة هذا التراث تعد عملاً إجرامياً بحق التراث الحضاري اليمني، ومخالفة خطيرة للمواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بحماية التراث الحضاري والمحافظة عليه.

ودعا المدير العام للإيسيسكو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبخاصة اليونسكو إلى التدخّل لإجبار ميليشيا الحوثيين على إعادة ما نهبته من مكتبة مدينة زبيد كونه جزءاً من التراث الثقافي للإنسانية جمعاء والذي تنص اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاعات المسلحة على تجريم الاعتداء عليه.