الإيفواري سانوجو يصل جدة تمهيدًا للانضمام إلى #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

وصل اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة اليوم، وذلك تمهيدًا للانضمام لنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن أسامة المولد مدير الفريق كان في استقبال اللاعب سانوجو رفقة المهندس يحيى بخش مدير المركز الإعلامي وعمر بامصفر المنسق الإعلامي ومروان مهدي إداري الفريق الأول وخالد باريان مسؤول العلاقات العامة في قطاع كرة القدم.

وسيقدم نادي الاتحاد اللاعب سانوجو لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي غدًا الأربعاء بقاعة الأمير طلال بن منصور في مقر نادي الاتحاد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.

ويذكر أن نادي الاتحاد كان تعاقد مع اللاعب سيكو سانوجو قادمًا من نادي يونج بويز السويسري، كأول صفقة شتوية يبرمها العميد لشهر يناير الجاري.

ويقدم نادي الاتحاد نتائج مخيبة لطموحات جماهيره وعشاقه، حيث يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ست نقاط.