الاتحاد الأوروبي : رفض البرلمان البريطاني لـ بريكست يعزز احتمالات الخروج دون اتفاق

المواطن - متابعة

أكد الاتحاد الأوروبي، أن رفض البرلمان البريطاني لاتفاق بريكست يعزز احتمالات الخروج دون اتفاق.

وخسرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تصويتًا في البرلمان على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنحو 230 صوتًا، وهو أكبر هزيمة تتعرض لها حكومة بريطانية في التاريخ.

وصوّت النواب ضد اتفاق الخروج الذي يحدد شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، بأغلبية 432 صوتًا مقابل 202 صوتًا.

وتقدم زعيم حزب العمال المعارض، جيرمي كوربين، بالمقترح للتصويت لسحب الثقة من الحكومة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة.

وقالت ماي: إنها ستخصص بعض الوقت لمناقشة الاقتراح يوم الأربعاء.