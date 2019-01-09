الاتحاد الأوروبي يدرج مدير الاستخبارات الإيرانية والأسدي على قائمة الإرهاب

المواطن - واس

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم إضافة إيرانيين اثنين والإدارة الإيرانية للأمن الداخلي إلى قائمة الإرهاب، وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة التي تم إحباطها على الأراضي الأوروبية.

وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي نشره المجلس في بروكسل اليوم أنه تم تبني هذه القوائم من قبل المجلس كجزء من رده على الهجمات الفاشلة الأخيرة التي استهدفت مدينة فيلبينت الواقعة شمال شرق باريس, مبيناً أن هذه العقوبات فعالة اعتبارًا من اليوم.

وأبان أن الإيرانيين الاثنين هما المدير العام للمخابرات ونائب وزير الداخلية سعيد الهاشمي مقدم والدبلوماسي الإيراني المشتبه به الرئيسي في محاولة الاعتداء في فيلبينت ، أسد الله الأسدي ، أما الإدارة الإيرانية للأمن الداخلية فهي تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية.

وأوضح البيان أن الأشخاص والمجموعات والكيانات المدرجة في القائمة المنشورة اليوم وعددهم 21 شخصًا و 21 مجموعة وكيانًا إيرانيًا يخضعون لتجميد أموالهم وأصولهم المالية الأخرى, كما يحظر على مشغلي الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية لهم.