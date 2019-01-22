الاتحاد السعودي يؤكد قانونية مشاركة الشمراني في الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجدل المُثار حول قانونية مشاركة نجم الأخضر، حمدان الشمراني في بطولة كأس آسيا 2019.

وشدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن ما أثير بخصوص عدم قانونية مشاركة حمدان الشمراني في كأس آسيا 2019 عارٍ عن الصحة، وأنه يملك من المستندات الدولية الرسمية؛ ما يؤكد نظامية مشاركته قبل الدخول في البطولة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن المنتخب الياباني اعتزم في حال هزيمته ضد نظيره السعودي، تقديم احتجاج ضد الأخضر، لمشاركة نجمه حمدان الشمراني في مباريات منتخب بلاده بمنافسات دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019.

وكان حمدان الشمراني قد حصل على بطاقة حمراء في مباراة السعودية ضد ماليزيا ضمن منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا، وتعرض للإيقاف واستمرت العقوبة خلال مشاركته مع المنتخب الأول في منافسات كأس العالم 2018.

وودع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم منافسات كأس آسيا 2019 من الدور ثمن النهائي، بعد خسارته أمام اليابان بهدف دون رد.