الاتحاد السعودي يوزع تذاكر مباراة #السعودية_لبنان

المواطن - مروة نبيل

واصل الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، توزيع تذاكر مباراة السعودية ولبنان على الجماهير الراغبة بحضور ومؤازرة الأخضر من المدرجات، في لقاء الجولة الثانية من كأس آسيا 2019.

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لتوافد الجماهير إلى مقر توزيع تذاكر مباراة السعودية ولبنان المُقرر إقامتها، يوم غد السبت.

وزار الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم مقر توزيع تذاكر مباراة السعودية ولبنان، وأثنى على حماسة جماهير الأخضر في دعم المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا 2019.

ويحتل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صدارة المجموعة الخامسة في كأس آسيا 2019، بعد فوزه على كوريا الشمالية برباعية دون رد، ويأمل في التغلب على لبنان، لحسم التأهل إلى الدور التالي.