الاتحاد ضد #الشباب .. العميد يبحث عن الفوز الثامن

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد الشباب التي ستُقام، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وتأتي مباراة الاتحاد ضد الشباب اليوم على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الاتحاد ضد الشباب 21 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت المواجهات السابقة تكافؤًا نسبيًا بين الفريقين.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالليوث في 8 مواجهات، فيما حسم العميد 7 لقاءات لصالحه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وانتهت 6 مباريات لفريق الاتحاد ضد الشباب بالتعادل.

ويسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الاتحاد ضد الشباب اليوم، لتحقيق الفوز، والابتعاد عن المراكز الأخيرة في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على الجانب الآخر، يأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالليوث لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الاتحاد ضد الشباب اليوم، لمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري، أملًا في تقليص فارق النقاط مع الهلال والنصر.

وقبل مباراة الاتحاد ضد الشباب اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز الـ15 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، من الفوز في مباراتين، والتعادل في 3 لقاءات، والهزيمة في 11 مباراة.

ويقع الليوث في المركز الثالث بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، وذلك قبل مباراة الاتحاد ضد الشباب اليوم، من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 5 لقاءات، وخسارة مواجهتين.