الاتحاد مهتم بضم مدافع يوفنتوس الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام نادي الاتحاد بالتعاقد مع اللاعب المغربي المهدي بن عطية مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن نادي الاتحاد أرسل عرضًا للتعاقد مع ابن عطية، والذي يقترب بنسبة كبيرة من الرحيل عن صفوف اليوفي في شهر يناير الجاري.

وفي حال رحل ابن عطية، فسيتجه نادي يوفنتوس للتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع نادي جنوى الإيطالي.

وكان نادي الاتحاد عزز صفوفه الدفاعية بالتعاقد مع اللاعب المغربي مروان دا كوستا قادمًا من نادي إسطنبول باشاكشهير التركي.

وسبق لنادي الاتحاد كذلك التعاقد مع اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو لاعب نادي يونج بويز السويسري، والصربي بريجو فيتش من صفوف نادي باوك اليوناني.