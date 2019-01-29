الاتحاد والشباب .. طموح العميد يصطدم بانطلاقة الليوث

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد والشباب اليوم في إطار مواجهات الجولة الـ17 من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرفع الفريق الأول لكرة القدم بالعميد شعار لا بديل عن الفوز في مباراة الاتحاد والشباب اليوم، لحفظ حظوظه في التقدم بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والابتعاد عن المراكز المتأخرة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالعميد أسوأ بداية له في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث فاز في مباراتين أمام الباطن والقادسية، وتعادل في 3 مواجهات ضد الوحدة، أُحد والحزم.

وقبل مباراة الاتحاد والشباب اليوم، خسر الفريق الأول لكرة القدم بالعميد 11 لقاء أمام كل من التعاون، القادسية، الليوث، الفيصلي، الاتفاق، النصر، الأهلي، الفيحاء، الرائد، الفتح، والهلال.

ويسعى العميد لانتزاع نقاط مباراة الاتحاد والشباب اليوم وتحقيق فوزين متتاليين للمرة الأولى في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يدخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالليوث مباراة الاتحاد والشباب اليوم، بعد تحقيق انطلاقة مميزة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالليوث في الفوز بـ9 مواجهات قبل مباراة الاتحاد والشباب اليوم، أمام الفيحاء مرتين، ومرة واحدة ضد كل من الاتحاد، أُحد، الحزم، الباطن، الأهلي، الوحدة، القادسية.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالليوث في 5 مباريات بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم أمام كل من التعاون، الاتفاق، الفيصلي، الفتح والرائد، وهُزم في مواجهتين ضد النصر والهلال.