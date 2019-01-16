الاتحاد يحتج على طرد غاري رودريغز رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد عن تقديمه لاحتجاج بعد طرد نجم الفريق الأول لكرة القدم، غاري رودريغز خلال مباراة الوشم اليوم.

وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الوشم، اليوم الأربعاء، على ملعب نادي الوشم في محافظة شقراء، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز العميد بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل.

وقام الجهاز الإداري في الفريق الأول لكرة القدم بتسليم مراقب مباراة الاتحاد والوشم، احتجاجًا رسميًا ضد قرار الحكم بمنح لاعب العميد الاحتياطي غاري رودريغز البطاقة الصفراء الثانية، برغم عدم استحقاقها.

وأشهر حكم مباراة الاتحاد والوشم البطاقة الصفراء للاعب غاري رودريغز لرفضه الالتزام بمكان الإحماء، وقام بتكرار تحذيره، قبل أن يشهر البطاقة الصفراء الثانية ويطرده قبل أن يُشارك في اللقاء.

وكان رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر، قد أبدى استيائه من طرد غاري رودريغز عبر حسابه على “تويتر”، وقال: “لست من هؤلاء الذين يختفون خلف الأعذار، ولكن من يعتقد أن التعدي على نادي الاتحاد سيمر مرور الكرام فهو خاطئ..”.

وتابع رئيس نادي الاتحاد تغريدته قائلًا: “سنحتج وبقوة على الكرت الأحمر وسأتواصل مع لجنة التحكيم لتجنيد من يستحق أن يحكم بطولة نتشرف جميعنا باسمها..”.