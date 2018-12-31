الاتحاد يستنجد بالدوري البرازيلي لترميم دفاعه

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي الاتحاد، تحت قيادة مدربه الكرواتي سلافين بيليتش، في التعاقد مع مدافع قوي لتعزيز صفوفه الدفاعية في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر موقع esporte24horas أن نادي الاتحاد يفكر في التعاقد مع المدافع البرازيلي بارا ظهير أيمن نادي فلامنجو البرازيلي.

ولا يزال بارا ينتظر العرض المالي المناسب من نادي الاتحاد وذلك من أجل الانتقال للعميد.

ويرحب بارا بالرحيل عن صفوف فلامنجو وخوض تجربة احترافية خارج البرازيل بالفترة المقبلة.

ويقدم نادي الاتحاد نتائج سلبية في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل العميد المركز الخامس عشر “قبل الأخير” في ترتيب جدول الدوري.

وخسر الاتحاد في الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري أمام نادي الاتفاق يوم السبت الماضي بهدف دون رد سجله اللاعب محمد مرزوق الكويكبي في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر المباراة.

وقال اللاعب فهد المولد نجم نادي الاتحاد بعد الخسارة في مباراة النصر: إن العميد سيجتهد خلال مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري للبقاء في دوري المحترفين.