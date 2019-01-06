الاتحاد يفقد عساف القرني 5 أسابيع

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد غياب حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، عساف القرني لمدة 5 أسابيع؛ لمعاناته من الإصابة.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها حارس مرمى نادي الاتحاد عساف القرني، إصابته بكسر مضاعف في إحدى أصابع اليد اليُمنى، وسيحتاج لفترة 5 أسابيع للراحة والعلاج.

وكان عساف القرني قد تعرض لإصابة في غضروف الركبة، شهر نوفمبر الماضي، ليعود إلى التدريبات الجماعية قبل مباراة النصر في الجولة الـ14 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة.

وشارك عساف القرني في 7 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، واستقبل خلالها 19 هدفًا.

يُذكر أن نادي الاتحاد أعلن تعاقده مع الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي لمدة 3 سنوات ونصف السنة، كما جدد عقد حارسه فواز القرني لمدة 3 سنوات.