الاتحاد ينتفض.. ويسقط الجبيل بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الاتحاد والجبيل، التي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز العميد بثلاثية مقابل هدف.

وحاول لاعبو الاتحاد والجبيل هز الشباك مبكرًا، إلا أن التعادل السلبي استمر حتى الدقيقة 45، قبل أن ينجح البرازيلي رومارينهو في تسجيل الهدف الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالعميد بهدف دون رد.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجبيل من تسجيل هدف التعادل في شباك الاتحاد في الدقيقة 73 عن طريق ركلة جزاء سجلها اللاعب كوفي أداما، لينتهي الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي، ويلجأ الحكم للأشواط الإضافية.

ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أحمد عسيري في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 105 من الشوط الإضافي الأول، قبل أن يُعزز رومارينهو تقدم العميد برأسية مميزة في الدقيقة 108.

وسيُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الوشم ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهدف الأول لنادي الاتحاد سجله اللاعب رومارينهو في الدقيقة 45

الجبيل 0 : 1 الاتحاد

⁧#الجبيل_الاتحاد⁩

⁧#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/ETqjcrd8uQ — دوري بلس (@dawriplusksa) January 4, 2019

الهدف الأول لنادي الجبيل سجله اللاعب كوفي أداما في الدقيقة 74

الجبيل 1 : 1 الاتحاد#الجبيل_الاتحاد#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/zfuB4xZkAL — دوري بلس (@dawriplusksa) January 4, 2019

الهدف الثاني لنادي الاتحاد سجله اللاعب أحمد عسيري في الدقيقة 105

الجبيل 1 : 2 الاتحاد#الجبيل_الاتحاد#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/fMvdZCxVxr — دوري بلس (@dawriplusksa) January 4, 2019

الهدف الثالث لنادي الاتحاد سجله اللاعب رومارينهو في الدقيقة 108

الجبيل 1 : 3 الاتحاد#الجبيل_الاتحاد#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/djuPuyn3zg — دوري بلس (@dawriplusksa) January 4, 2019