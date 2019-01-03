الاتحاد ينهي علاقته بـ علي الزقعان

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، اليوم الخميس، انتهاء علاقته رسميًا بنجم الفريق الأول لكرة القدم، علي الزقعان، بعد أن تم إجراء مخالصة مالية معه.

وقرر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر إنهاء إعارة علي الزقعان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وبالتالي يعود إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح.

وقدم مجلس الإدارة الشكر إلى علي الزقعان على جهوده وتعاونه مع زملائه لخدمة الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، مُتمنياً له التوفيق في مستقبله الرياضي.

ويسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد لإبرام تعاقدات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وانتشال العميد من أزمته الحالية باحتلال المركز الـ15 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.