الاتحاد يوافق على إعارة قاسم إلى #الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، مساء اليوم الأربعاء، عن موافقته على إعارة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، محمد قاسم إلى صفوف الفيحاء حتى نهاية هذا الموسم.

وتمنى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة لؤي ناظر، عبر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، التوفيق للاعب محمد قاسم مع نادي الفيحاء خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد قد أعلن- في وقت سابق اليوم- عن موافقته على إعارة لاعبه عمر المزيعل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وتسعى الإدارة الاتحادية لتجديد صفوف الفريق الأول لكرة القدم بضم لاعبين مميزين وإعارة بعض لاعبيه، بحثًا عن تحسين النتائج في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ15 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، ونجح في التأهل لربع نهائي كأس الملك سلمان بثلاثية في فريق التقدم.