الاتحاد يوقع عقودا احترافية مع 3 لاعبين

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر، توقيع عقود احترافية مع الثلاثي سعود عبد الحميد، وعمر داخل وعصام المولد، لمدة 3 أعوام.

وتمنى مجلس إدارة نادي الاتحاد أن يكون الانتقال إلى الاحتراف دافعًا قويًا للاعبين، من أجل تقديم أفضل ما لديهم خلال مباريات العميد المقبلة.

ويسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد لتوقيع عقود احترافية مع لاعبيه المميزين، وضم صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتحسين نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سلبيًا مع الشباب في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ15 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.