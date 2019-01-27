الاتحاد يُحفز جماهيره: واصلوا كتابة التاريخ

المواطن - مروة نبيل

يسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة لؤي ناظر، لتحفيز جماهيره بكافة الطرق، لدعم الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، أملًا في مواصلة الانتصارات.

وقام مجلس إدارة الاتحاد بتكليف مجموعة النمور الذهبية باستقبال الجماهير الراغبة في الانضمام إلى المجموعة، للمشاركة في إجراء البروفات على طرق التشجيع الجديدة، التي تعتزم الإدارة انتهاجها لظهور المدرجات بأفضل شكل ممكن.

واستمرت بروفات المدرج الاتحادي خلال الأيام الماضية، للعمل على تطوير آلية التشجيع في كافة أنحاء الملعب خلال مباريات الاتحاد المقبلة؛ ما يُساهم في تحفيز اللاعبين لتحقيق أفضل نتائج.

وحرص لؤي ناظر، ونائبه حمد الصنيع، بصحبة بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على حضور بروفات المدرج الاتحادي، ومتابعة آخر تحضيرات الجماهير.

وأبرز حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، آخر تجهيزات المدرج الاتحادي خلال مباراة الشباب المقبلة، التي ستُقام على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وحث نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، الجماهير لشراء تذاكر مباراة الشباب عبر منصة مكاني، وحفز الجماهير على التواجد بعبارات: “كونوا في الموعد”، “نموركم بانتظاركم”.

وتمنى لؤي ناظر حضور 60 ألف مشجع في مباراة الاتحاد والشباب، وكتب عبر حسابه على “تويتر”: “اللاعب الأول والأهم في الملعب هو جمهور العميد تواجدكم مهم مهم مهم… والتوفيق من عند الله…”.

وقرر مجلس إدارة نادي الاتحاد، اليوم الأحد، تقديم 8 آلاف تي شيرت باللون الأصفر، للجماهير التي حجزت موقعها في منطقة المدرجات خلف المرمى.

ونشر حساب نادي الاتحاد على “تويتر”، صورة للجماهير، وعلق قائلًا: “واصلوا كتابة التاريخ..”.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحقيق الانتصارات خلال الفترة الماضية، حيث نجح في التأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان، ويأمل الاستمرار في الفوز خلال مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.