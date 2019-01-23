الاتحاد يُكرر خطأ #النصر

المواطن - محمد سمعة

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الاحتجاج والذي تقدم به نادي الاتحاد في الفترة السابقة احتجاجًا على طرد اللاعب غاري رودريغيز في مباراة الوشم في دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وجاء رفض لجنة الانضباط لاحتجاج الاتحاد بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية للاحتجاج، حيث تم قبوله شكلًا ورفضه موضوعًا، خاصة أن واقعة الطرد تم تسجيلها من قبل حكم اللقاء في تقريره عن المباراة مما يُثبت إدانة اللاعب غاري رودريغيز.

الخطأ يتكرر ذاته

وبعد رفض لجنة الانضباط لاحتجاج الاتحاد، عاد إلى الأذهان رفض لجنة الانضباط لاحتجاج نادي النصر والذي قُدم في منتصف ديسمبر الماضي اعتراضًا على مشاركة اللاعب علي النمر مع نادي الوحدة خلال لقاء الفريقين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبسبب عدم الدراية القانونية واستيفاء الشروط، رفضت لجنة الانضباط احتجاج نادي النصر موضوعًا بعد أن قبلته شكلًا، حيث تم تأكيد بعد ذلك صحة مشاركة اللاعب علي النمر مع ناديه الوحدة أمام العالمي.

ولم يشارك اللاعب غاري رودريغيز خلال مباراة الاتحاد والتقدم والتي أقيمت أول أمس الاثنين ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث فاز الاتحاد على نادي التقدم بثلاثية دون رد.

وكان غاري رودريغيز انضم إلى صفوف الاتحاد بفترة الانتقالات الشتوية قادمًا من نادي جالطة سراي التركي.