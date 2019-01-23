الاتحاد يُنهي علاقته بمعاذ رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر، انتهاء علاقة العميد رسميًا بنجم الفريق الأول لكرة القدم، حسن معاذ، بعد أن تم إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين.

وقدم مجلس إدارة الاتحاد عبر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الشكر للاعب حسن معاذ على جهوده، وتعاونه مع زملائه لخدمة الفريق الأول لكرة القدم، مُتمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة.

ويسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بلاعبين مميزين، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم للخروج من أزمته الحالية، وتحقيق الانتصارات في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ15 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، ونجح في التأهل لربع نهائي كأس الملك سلمان بثلاثية في فريق التقدم.