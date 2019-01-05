الاتحاد_السعودي يُدشن موقعه الإلكتروني رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عن تدشين موقعه الإلكتروني رسميًا، وذلك بالتزامن مع مشاركة الأخضر في بطولة كأس آسيا 2019.

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الإصدار الجديد لموقعه الإلكتروني؛ يُتيح العديد من المزايا الجديدة والمحتوى المتنوع، حيث يوفر متابعة المباريات بشكل دقيق، والاطلاع على أحدث الإحصائيات وتشكيلات الفرق.

ويُغطي الموقع جميع أخبار المنتخبات السعودية، والمسابقات المحلية، بالإضافة إلى تغطية خاصة لبطولة كأس آسيا 2019 التي ستنطلق، مساء اليوم السبت، في الإمارات.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأول من بطولة كأس آسيا 2019، حيث يقع الأخضر في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا قطر ولبنان.