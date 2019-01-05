الاتفاق يتعاقد مع أحمد العكايشي حتى نهاية الموسم

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتفاق تعاقده بشكل مبدئي مع اللاعب التونسي أحمد العكايشي، مهاجم نادي الاتحاد السابق، حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر تويتر أن فارس الدهناء وقع عقدًا مبدئيًّا مع اللاعب التونسي العكايشي حتى نهاية الموسم، مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

وأضاف نادي الاتفاق بأن التوقيع الرسمي مع اللاعب سيتم بعد اجتيازه للفحص الطبي.

ويذكر أن أحمد العكايشي كان قد رحل عن نادي الاتحاد بعد نهاية موسم 2017- 2018.

ويحتل نادي الاتفاق المركز الثامن في جدول ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسبق لأحمد العكايشي اللعب في صفوف نادي النجم الساحلي التونسي ونادي الترجي الرياضي التونسي ونادي إنغولشتات الألماني.