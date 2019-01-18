الاتفاق يكتسح #الأمجاد بتسعة أهداف.. ويتأهل لدور الـ16

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الاتفاق والأمجاد، التي أُقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بتحقيق فارس الدهناء لفوز ساحق بتسعة أهداف مقابل هدف.

وبدأت مباراة الاتفاق والأمجاد بشكل سريع، وفض هزاع الهزاع اشتباك التعادل السلبي من ركلة ترجيح بعد مرور 4 دقائق على انطلاق اللقاء، وأضاف سعد خيري الهدف الثاني في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم فارس الدهناء بثنائية نظيفة.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الاتفاق والأمجاد، اليوم، سجل أحمد العكايشي الهدف الثالث في الدقيقة 56، قبل أن يُضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني له والرابع لفارس الدهناء في الدقيقة 64.

واستمر ضغط فارس الدهناء، وسجل هزاع الهزاع الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 66، وأضاف كريستيان غوانكا الهدف السادس في الدقيقة 75 من أحداث الشوط الثاني لمباراة الاتفاق والأمجاد اليوم.

وسجل الأمجاد هدفًا شرفيًّا في الدقيقة 79، ثم أحرز المصري حسين السيد هدف فارس الدهناء السابع في الدقيقة 80، وسجل كريستيان غوانكا الهدف الثاني والثامن لصالح الاتفاق في الدقيقة 83.

وأحرز هزاع الهزاع هدفه الثالث والتاسع لصالح فارس الدهناء في الدقيقة 86، لتنتهي مباراة الاتفاق والأمجاد بفوز الفريق الاتفاقي بتسعة أهداف مقابل هدف، ويتأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نظيره القيصومة في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما نجح الأخير في الإطاحة بفريق الفتح من دور الـ32 بثلاثية نظيفة.