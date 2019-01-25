الاتفاق يمدد عقد مبولحي حتى 2022

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تمديد عقد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، الجزائري رايس مبولحي حتى عام 2022.

وظهر الجزائري رايس مبولحي بشكل مميز مع الاتفاق هذا الموسم، ويُعد واحدًا من أفضل حراس المرمى في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفضل تصدياته المؤثرة، وكلل مجهوده بانتزاع جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر.

وغاب رايس مبولحي عن عدد من مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بسبب معاناته من إصابة في الركبة، الأمر الذي أثر بالسلب على نتائج فارس الدهناء، وتسبب في تراجع ترتيبه.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الثامن في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة.