الاحتراف الخارجي علاج لمشاكل الأخضر .. كيف؟

المواطن - محمد سمعه

شدد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على أن تفوق المنتخب الياباني على الأخضر في بطولة كأس آسيا جاء بسبب اللاعبين المحترفين في القارة الأوروبية لمصلحة المنتخب الياباني.

وكان بيتزي تحدث في المؤتمر الصحفي عقب خروج الأخضر من كأس آسيا قائلًا: لعبنا ضد أفضل أحد المنتخبات في كأس آسيا، والذي يُشارك معظم لاعبيه في الدوريات الأوروبية.

وبعد خروج الأخضر من دور الستة عشر في بطولة آسيا، أثبتت تشكيلة المنتخب السعودي الحالي عدم تواجد الخبرات اللازمة لديها من أجل الاستمرار في المنافسة على بطولة قارية كبرى مثل بطولة كأس آسيا، كما أن الجانب التكتيكي والجانب البدني للمنتخب الياباني كان أفضل من الأخضر معظم دقائق المباراة.

الاحتراف الأوروبي يُفيد:

وفي حال تم توفير عروض احتراف أوروبية للجيل الحالي للمنتخب السعودي مع جيل منتخب الشباب والمُتوج ببطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا في شهر نوفمبر الماضي، فسيصلح هذا الأمر قليلًا من قوة وتماسك المنتخب السعودي خلال المنافسات الدولية المقبلة.

وتُعد المنافسة في الدوريات الأوروبية أقوى من المنافسات في الدوريات الآسيوية، خاصة مع تواجد الفريق الأول والفريق الثاني لأكثر الأندية عالمية شهرة مثل برشلونة الإسباني وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، كما أن اللعب حتى في دوريات أوروبية أقل شهرة مثل الدوري الروسي أو البرتغالي أو البلجيكي يُفيد من الناحية الفنية والبدنية؛ نظرًا لتقدم التكنولوجيا في كثير من الدول الأوروبية.

وكان طارق كيال، نجم الأهلي السابق، تحدث في تصريحات إعلامية عن عدم احتراف اللاعب السعودي قائلًا: اللاعب الأوروبي لو لم يلعب في دوري دولته، يجد فرصة في مكان آخر عكس ما لدينا، وهذا يعود لقوة المنافسة بالدوريات الأوروبية.

وسبق لتسعة لاعبين من المملكة أن خاضوا فقط تجربة احترافية قصيرة لمدة 6 أشهر في الدوري الإسباني في موسم 2017- 2018، لكن معظمهم لم يشارك بشكل أساسي مع أنديته