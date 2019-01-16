الاحتراف تُسجل نجم #التعاون بيترولينا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون عن موافقة لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على تسجيل اللاعب البرازيلي نيلدو بيترولينا.

وبات اللاعب البرازيلي نيلدو بيترولينا جاهزًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، وفقًا لحاجة المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل.

وتعاقد نادي التعاون مع لاعب الوسط البرازيلي نيلدو بيترولينا، صاحب الـ32 عامًا، قادمًا من صفوف ديسبورتيفو آفيش البرتغالي، بعقد يمتد لمدة موسم ونصف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره النهضة، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.