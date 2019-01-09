الاحتياطيات النفطية ترفع مؤشر الأسهم السعودية لأعلى مستوى في 5 أشهر

المواطن - الرياض

ارتفع مؤشر الأسهم السعودية لأعلى مستوياته خلال خمسة أشهر اليوم الأربعاء.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.1 في المائة بدعم من أسهم البنوك وشركات البتروكيماويات. وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ذو الثقل في السوق 1.5 في المائة، بينما زاد سهم مصرف الراجحي 1.4 في المائة.

وارتفع سهم الأحساء للتنمية 2 في المائة، بعدما وقعت الشركة اتفاقية لشراء حصة قدرها 25 في المائة في طوارئيات للعناية الطبية مقابل 15 مليون ريال.

وكانت المملكة أعلنت اليوم ارتفاع احتياطيات منطقة امتياز أرامكو السعودية إلى 263.1 مليار برميل من النفط وارتفاع احتياطي المملكة من الغاز إلى 319.5 تريليون قدم مكعبة.

وبالإضافة إلى احتياطيات منطقة امتياز أرامكو السعودية، تمتلك المملكة أيضًا نصف الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة المملوكة بالمشاركة للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، علمًا بأن حصة المملكة من الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة (البرية والبحرية مجتمعة) تبلغ 5.4 مليار برميل بالإضافة إلى موارد الغاز البالغة 5.6 تريليون قدم مكعبة.

وبعد إدراج المراجعة التي أجرتها شركة ديغويلر آند ماكنوتن لاحتياطيات النفط في منطقة امتياز أرامكو السعودية إلى رفع إجمالي الاحتياطيات النفطية الثابتة في المملكة اعتبارًا من نهاية عام 2017 إلى نحو 268.5 مليار برميل من النفط و325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.