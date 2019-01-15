الاعتداء على مخطط حكومي بالواديين.. والأهالي يطالبون بلجنة لتقصي الحقائق

المواطن- فهدالقحطاني- الواديين

ناشد عدد من المواطنين الجهات المسؤولة في عسير بالتدخل واتخاذ اللازم، بسبب عدم قيام بلدية مركز الواديين التابعة لمحافظة أحد رفيدة بحماية مخطط تنظيمي حكومي تبلغ مساحته 500000 متر مربع بقرية الذيبة بالواديين.

وفي التفاصيل أكد عدد من الأهالي أنه تم الاعتداء على مخطط مسوّر بشبك فولاذي منذ عام ١٤١١هـ، ووقعت علمية الاعتداء عام ١٤٣٠هـ وانتزاع الشبك من قبل المعتدين.

وذكر المواطنون أن هنالك شكاوى كثيرة تقدموا بها للبلدية عن طريق مكاتبها وخدمة الرقم ٩٤٠ من أجل حماية هذا الموقع الحيوي الخاص بالدولة، والذي قد يتم فيه إنشاء أي مشروع حكومي يخدم المصلحة العامة ولكن مع الأسف لم تُعر بلدية الواديين أي اهتمام لحمايته .

وطالب الأهالي من أمين أمانة منطقة عسير بالتدخل ومحاسبة كل مقصر في حماية ممتلكات الدولة منزوعة التملك، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.