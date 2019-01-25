الامارات_استراليا .. الأبيض الإماراتي يعبر لنصف نهائي كأس آسيا بهدف نظيف

المواطن - محمد سمعه

تأهل منتخب الإمارات إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا 2019، وذلك عقب الفوز على منتخب أستراليا بهدف دون رد في دور الثمانية.

وخلال الشوط الأول من مباراة الإمارات وأستراليا، قاتل منتخب الأبيض الإماراتي، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول في شباك المنتخب الأسترالي ولكن دون جدوى، في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول من مباراة الإمارات وأستراليا لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني، ظل المنتخب الإماراتي يضغط بقوة، وذلك من أجل تسجيل هدف السبق، حيث تمكن اللاعب علي مبخوت من تسجيل الهدف الوحيد في المباراة للمنتخب الإماراتي بطريقة جميلة في الدقيقة الثامنة والستين.

وحاول منتخب أستراليا العودة من بعيد، وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل ولكن دون فائدة، في ظل تماسك دفاعي قوي من قبل المنتخب الإماراتي.

سيواجه المنتخب الإماراتي، نظيره المنتخب القطري في دور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.