الانضباط ترفض احتجاج #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، احتجاج نادي الاتحاد بشأن الإنذار الثاني الذي حصل عليه لاعبه غاري رودريغز.

وقدم نادي الاتحاد احتجاجًا بعد طرد نجم الفريق الأول لكرة القدم، غاري رودريغز في الدقيقة 55 من أحداث مباراة الوشم ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسلم الجهاز الإداري في الفريق الأول لكرة القدم مراقب مباراة الاتحاد والوشم، احتجاجًا رسميًا ضد قرار الحكم بمنح لاعب العميد الاحتياطي غاري رودريغز البطاقة الصفراء الثانية، برغم عدم استحقاقها.

وكان حكم مباراة الاتحاد والوشم قد أشهر البطاقة الصفراء للاعب غاري رودريغز لرفضه الالتزام بمكان الإحماء، وقام بتكرار تحذيره، قبل أن يشهر البطاقة الصفراء الثانية ويطرده قبل أن يُشارك في اللقاء.