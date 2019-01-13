الانضباط تُغرم #الهلال وجيسوس.. وتوقف ثنائي #الفتح والعروبة

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن توقيع 4 عقوبات تجاه نادي الهلال ومدربه البرتغالي جورجي جيسوس، بالإضافة إلى لاعب العروبة حامد الشريف، ونجم الفتح محمد الفهيد.

وألزمت لجنة الانضباط، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جورج جيسوس، بدفع غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال؛ لعدم ارتداء البطاقة التعريفية الخاصة برابطة الدوري السعودي للمحترفين خلال مباراة الرائد.

ووقعت اللجنة عقوبة مالية قدرها 50 ألف ريال على نادي الهلال؛ لقيام جماهيره بإلقاء عدد 8 عبوات ماء على أرض ملعب جامعة الملك سعود تجاه لاعبي فريق الرائد في الدقيقة 94 من أحداث المباراة.

وأوقفت لاعب العروبة حامد الشريف 3 مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال؛ لاستخدامه اللعب العنيف ضد لاعب منافس؛ ما أدى لطرده في الدقيقة 71، إلا أنه اعترض بشكل ينافس الأخلاق الرياضية وتلفظ بعبارات مسيئة تجاه الحكم الرابع.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف لاعب نادي الفتح محمد الفهيد مباراة رسمية واحدة؛ لحرمانه الفريق المنافس من فرصة مؤكدة لتسجيل هدف في الدقيقة 71؛ ما دفع حكم مباراة الوحدة لطرده.