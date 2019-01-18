الاهلي_النجوم .. دجانيني يصعد بالراقي لدور الـ16 في كأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الأهلي والنجوم، في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بفوز الراقي بهدف دون رد.

بدأ الشوط الأول من مباراة الأهلي والنجوم، بضغط هجومي كبير من قبل الراقي والباحث عن تسجيل الهدف الأول له في المباراة.

حاول الأهلي كثيرًا تسجيل الهدف الأول، حتى حصل الراقي على ركلة جزاء سددها اللاعب دجانيني تافاريس بنجاح في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

وحاول نادي النجوم في الشوط الثاني العودة في المباراة وتسجيل الهدف الأول، ولكن دون فائدة، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وشهدت مباراة الأهلي والنجوم، مشاركة النجم حسين عبدالغني للمرة الأولى بقميص الراقي في الدقيقة الثالثة والخمسين منذ الانضمام للفريق قادمًا من نادي أحد في فترة الانتقالات الشتوية.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد، ليصعد الراقي إلى دور ثمن النهائي.