الباطن يُطيح بـ #الرائد من كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الباطن والرائد التي أُقيمت على ملعب نادي الباطن ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الملك سلمان، بفوز الفريق السماوي بهدفين مقابل هدف.

وبدأت مباراة الباطن والرائد بشكل سريع، وتمكن أصحاب الأرض من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 18 عن طريق جوناثان بينتيس، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السماوي بهدف دون رد.

وضغط لاعبو الفريق الريداوي مع بداية أحداث الشوط الثاني بحثًا عن هز الشباك، وتمكن فرحان حساني من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 48، وانتفض اللاعبون لإحراز هدف، وخطف بطاقة التأهل.

واستمرت محاولات الباطن والرائد لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، ليلعب الفريقان شوطين إضافيين، وسجل رائد الغامدي هدف الفوز في الدقيقة 107، لينتزع الفريق السماوي بطاقة التأهل لدور الـ8 من كأس الملك سلمان.