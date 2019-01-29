الباطن يُعزز صفوفه بالأسترالي أسامة مالك

المواطن - مروة نبيل

نجح مجلس إدارة نادي الباطن في التعاقد رسميًا مع اللاعب أسامة مالك، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ملبورن الأسترالي.

ونشر حساب نادي الباطن الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع العقود مع الأسترالي أسامة مالك لمدة موسم ونصف، بحضور رئيس مجلس الإدارة، ناصر الهويدي.

ويسعى مجلس إدارة نادي الباطن لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتحسين النتائج والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن من الفوز على الفيصلي بهدفين نظيفين، ليحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة.