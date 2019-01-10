البحث والإنقاذ في جناح حرس الحدود يجذب زوار الجنادرية 33

المواطن - الرياض

لم تقتصر مشاركة المديرية العامة لحرس الحدود في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33” وفاء وولاء على التعريف بإمكاناتها من الآليات والمعدات، وقدراتها على تنفيذ مهامها عبر مراحل تاريخية خلال قرن كامل من الزمن، ولكنها خصصت ركناً خاصاً للتعريف بدورها في مهام المحافظة على السلامة البحرية، وعمليات الإنقاذ.

وتعرف زوار الجنادرية على فريق البحث والإنقاذ بحرس الحدود وقدراته في تنفيذ المهام التي تتطلب تدخلاً عاجلاً في كافة الحالات الإنسانية الطارئة التي تقع في المياه السعودية أو الدولية، وكذلك أدوار غواصي حرس الحدود في مهام البحث والإنقاذ.

وقد احتوى الجناح على إرشادات خاصة بالغوص ومعداته، وعرضا تعريفياً بالمركبات البحرية المخصصة لمهام حرس الحدود والتي تشمل زوارق وحوامات يتم استخدامها في مهام الدوريات البحرية، إضافة إلى مجسم لسفينة مخصصة ومهيأة لتدريب منسوبي حرس الحدود من ضباط وأفراد.

كما شاهد الزوار شاشة تعرض برنامجاً تفاعلياً للعلوم البحرية يوفر للزوار إجابات مباشرة لتساؤلاتهم الخاصة بمختلف العلوم البحرية، كأنظمة التتبع الآلي والاتصالات البحرية الحديثة والأعلام البحرية ومعانيها ونظام منع التصادم البحري، كما تعرض شاشة أخرى فيلماً عن طرق الاستغاثة من السفن والقوارب، وكذلك عرض أدوات الاستغاثة والتعريف بكيفية استخدامها.