البحرين تؤيد حكم المؤبد بحق الأمين العام لجبهة الوفاق بتهمة التخابر مع قطر

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حكم القضاء البحريني، اليوم الاثنين، بتأييد حكم المؤبد بحق الأمين العام لجبهة الوفاق بتهمة التخابر مع قطر.

وكانت محكمة الاستئناف العليا البحرينية قد حكمت على رئيس جمعية الوفاق المحظورة علي سلمان بالسجن المؤبد في يوليو الماضي، ليتم اليوم إسدال الستار على القضية بتأييد الحكم.

وقضت محكمة الاستئناف العليا في البحرين بالسجن المؤبد على زعيم المعارضة الشيعية علي سلمان بتهم “التخابر مع قطر وتسليم أسرار دفاعية”، حسبما أفاد مصدر قضائي الأحد. ويشمل الحكم بالمؤبد حسن سلطان وعلي الأسود العضوين بجمعية الوفاق والقياديين الشيعيين.

وفي يونيو الماضي، كانت محكمة بحرينية قد قضت ببراءة زعيم حركة الوفاق التي حلها القضاء. واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم.

وكان سلمان قد أوقف واتهم هو ورفاقه من طرف النيابة العامة بتهم “التخابر مع دولة قطر” من أجل “القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج”.