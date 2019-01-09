البريك: لاعبو الأخضر على قلب رجل واحد

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، محمد البريك، عن سعادته بالفوز على كوريا الشمالية في الجولة الأولى من كأس آسيا 2019، مؤكدًا أن هدفهم مواصلة الانتصارات.

وقال محمد البريك خلال تصريحاته التي نقلها موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي: “المنتخب حقق 3 نقاط مهمة في مستهل مشواره بكأس آسيا، والفوز على كوريا الشمالية يُعد بداية جيدة”.

ووجه البريك الشكر للجماهير التي ساندت الأخضر في مباراته الافتتاحية أمام كوريا الشمالية، وتابع: “آمل تزايد الحضور الجماهيري في المباريات المقبلة؛ كون الجماهير هي الداعم الأول للمنتخب في مهمته الآسيوية”.

وعن سر نجاح الأخضر في مباراته الأولى، قال البريك: “ذلك يتمثل في أن الجميع على قلب رجل واحد سواء اللاعبين الأساسيين أو الاحتياطيين وكذلك الجهازين الفني والإداري، وأن كل فرد يضع مصلحة المنتخب أولًا”.

واختتم محمد البريك تصريحاته بالتأكيد على أهمية مباراة السعودية ولبنان المقبلة، مُشددًا على أن الاستعداد لها بدأ فور نهاية مواجهة كوريا الشمالية، وذلك من أجل مواصلة الانتصارات.

وافتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في كأس آسيا 2019 بالفوز على كوريا الشمالية برباعية دون رد، ويستعد لمواجهة لبنان، ويختتم الأخضر مبارياته في دور المجموعات بمباراة قطر.