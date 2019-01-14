البشير: لدينا مشكلة.. والحكومة لن تتغير بالمظاهرات

المواطن - متابعة

أكد الرئيس السوداني عمر البشير عزمه الاستمرار في الحكم رافضًا مطالبات المتظاهرين له بالتنحي.

وقال البشير في كلمة له اليوم في نيالا المدينة الرئيسية في ولاية جنوب دارفور بعد يوم من تظاهر المحتجين هناك للمرة الأولى: الحكومة لن تتغير بالمظاهرات.

وشهد السودان مظاهرات منذ الشهر الماضي احتجاجًا على ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة والفساد.

ويطالب المحتجون برحيل عمر البشير الذي يحكم السودان منذ ما يقرب من 30 عامًا.

وفي كلمة له الأسبوع الماضي جدد البشير التأكيد على أن هناك مؤامرات سياسية واقتصادية تحاك ضد السودان، لافتًا إلى أن السودان لن يركع ولن يخضع لهذه المؤامرات التي تحاك ضده والتي تسببت في تظاهرات عمت أغلب المدن السودانية خلال الفترة الماضية.

وأوضح البشير أن الشعب السوداني هو من يقرر من يحكمه عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وقال :” سنتصدى لكل من يحاول تخريب مقدرات وممتلكات الشعب السوداني”.