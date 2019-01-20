البشير لـ المتظاهرين: انتخابات 2020 ليست ببعيدة

وأطلقت الشرطة السودانية، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع على المحتجين في مدينة أم درمان الذين خرجوا اعتراضًا على ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة.

وذكرت مصادر إعلامية دولية أن الشرطة استخدمت قنابل الغاز ضد المحتجين قبل انطلاق مسيرة صوب مقر البرلمان.

وذكرت المصادر نقلا عن شهود عيان أن المتظاهرين رددوا هتافات الحرية والسلام والعدالة وتجمعوا في بعض مناطق أم درمان، لكن سرعان ما واجهتهم شرطة مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع، كما دعا منظمو الاحتجاجات إلى تنظيم مظاهرات جديدة مناهضة للحكومة.

ويشهد السودان مظاهرات منذ ديسمبر الماضي للمطالبة بالمزيد من الإصلاحات تطورت إلى حد المطالبة برحيل نظام البشير الذي يحكم السودان منذ 30 عامًا تقريبًا.

واتخذت حكومة البشير العديد من الإجراءات لامتصاص غضب المحتجين دون جدوى، حيث تم رفع الرواتب اعتبارًا من يناير الجاري وزيادة حصة العاصمة من الدقيق لمواجهة ارتفاع أسعار الخبز.

وقالت الحكومة السودان إن معدل التضخم بلغ 72.94 في المائة في ديسمبر الماضي ارتفاعًا من 68.93 في نوفمبر الذي سبقه.