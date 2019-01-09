البشير: هناك مؤامرة ضد السودان وسنتصدى لكل من يحاول تخريب مقدرات الشعب

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن هناك مؤامرات سياسية واقتصادية تحاك ضد السودان.

وقال البشير في خطاب له اليوم الأربعاء وجهه إلى الشعب السوداني إن السودان لن يركع ولن يخضع لهذه المؤامرات التي تحاك ضد السودان وتسببت في تظاهرات عمت أغلب المدن السودانية خلال الفترة الماضية.

وأوضح البشير أن الشعب السوداني هو من يقرر من يحكمه عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وقال :” سنتصدى لكل من يحاول تخريب مقدرات وممتلكات الشعب السوداني”.

وأتت كلمة البشير بعد ساعات على مشاركة مئات المحتجّين في مسيرة ببلدة القضارف شرق السودان تكريماً لقتلى سقطوا في التظاهرات المناوئة للحكومة الشهر الماضي.

وشهد السودان مظاهرات حاشدة منذ الشهر الماضي احتجاجا على ارتفاع الأسعار وقالت السلطات إنّ 19 شخصاً على الأقلّ قتلوا في التظاهرات، بينهم عنصرا أمن، إلاّ أنّ منظمة العفو الدولية تقول إنّ عدد القتلى وصل إلى 37.